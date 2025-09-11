Detiene FGE a presunta responsable de privar de la vida a su hija de 7 años, en Zitácuaro

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó orden de aprehensión en contra de Yoselina ”N”, presunta responsable de homicidio de persona menor de edad, cometido en agravio de su hija, de 7 años, en el municipio de Zitácuaro.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron el pasado 24 de febrero, en un domicilio de la colonia La Palma, donde la investigada presuntamente asfixió a la menor hasta causarle la muerte.

El dictamen forense confirmó que la niña también presentaba quemaduras de segundo grado en gran parte de su cuerpo, provocadas días antes de su fallecimiento.

La Fiscalía Regional de Zitácuaro realizó las diligencias necesarias y recabó elementos suficientes que permitieron solicitar y obtener de un Juez de Control la orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada.

La presunta responsable fue trasladada al Centro Penitenciario local, donde se determinará su situación jurídica.

La FGE reitera su compromiso con la niñez michoacana y asegura que todo acto de violencia contra niñas, niños y adolescentes será investigado y sancionado conforme a la Ley; no habrá impunidad.

mrh