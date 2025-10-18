Michoacán

Detiene FGE a Adriana “N”, presunta responsable de extorsionar a una directora de plantel educativo en Paracho

La acción se realizó en atención a una denuncia presentada por la víctima
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), detuvo a Adriana “N” por su probable relación en el delito de extorsión, cometido en agravio de la directora de un plantel educativo, del municipio de Paracho.

De acuerdo con las investigaciones, desde el pasado 1 de octubre, la agraviada comenzó a recibir llamadas y mensajes provenientes de diversos números telefónicos, realizados por una mujer identificada como Adriana “N”, quien le exigía diversas cantidades de dinero a cambio de no presentar una denuncia ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), por hechos relacionados con la inscripción de un menor de edad.

Derivado de estas amenazas, la víctima realizó varios depósitos bancarios a cuentas pertenecientes a la detenida y otra mujer, que en total ascendieron a la cantidad de 37 mil pesos.

Por lo anterior, elementos de la UECS en coordinación con la Policía Municipal de Paracho detuvieron a Adriana “N”, cuando acudía al plantel educativo a exigir el pago de 20 mil pesos más. En la acción se le aseguraron dos teléfonos celulares y así como dos tarjetas SIM.

La detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público para que se resuelva su situación jurídica conforme a derecho.

