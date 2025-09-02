Detenidos tras ataque a policías en Huaniqueo, ya enfrentan proceso judicial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control la vinculación a proceso de Sergio “N”, José Rodolfo “N”, Alexis Sodje “N”, Alejandro “N”, Alan Eduardo “N” y Ricardo Daniel “N”, por su posible relación en el delito de tentativa de homicidio en agravio de dos Policías de Investigación, ocurrido el pasado 26 de agosto en Huaniqueo.

De acuerdo con la Carpeta de Investigación, aproximadamente a las 15:00 horas de ese día, personal de la FGE, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Guardia Civil (GC) realizaban labores de investigación en las inmediaciones del municipio, cuando fueron agredidos a balazos por un grupo de personas desde un inmueble. Los agentes repelieron el ataque y lograron ponerse a salvo, mientras que con el apoyo de las demás corporaciones se detuvo a siete hombres, entre ellos un adolescente de 15 años, además de asegurar 10 armas de fuego de uso exclusivo.

El menor de edad fue turnado a la Fiscalía Especializada, mientras que los seis detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público, quien los condujo ante el Juez de Control. Con los datos de prueba, se resolvió su vinculación a proceso, se impuso prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación.

La Fiscalía General del Estado informó que continúan las investigaciones, ya que existen indicios que relacionan a los detenidos con otros hechos delictivos registrados en la región.

