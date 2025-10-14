Detenidos en Zinapécuaro, fueron asegurados por la Sedena, detalla Fiscal de Michoacán

“La Sedena el operativo posterior logró la detención de tres. Ya ellos estarán informando al respecto. Así están identificados si pertenecen a algún grupo en específico. Les estaremos informando, pero sí hay tres detenidos que en los recorridos posterior a dichos hechos, la Sedena logró la detención de este inicio”, confirmó Torres Piña, destacando la colaboración interinstitucional.

El encargado de la procuración de justicia en el estado, descartó que Zinapécuaro sea un foco rojo, pero insistió en reforzar bases de operaciones.

“No es un foco rojo, no era un foco rojo, pero todo el estado tiene la misma prioridad. Hay una base en la región de Queréndaro, Zinapécuaro, aunque está ubicada en el municipio de Queréndaro. Se ha estado dando ese seguimiento y cobertura en la región. Nosotros hemos insistido en las mesas de seguridad que estas bases de operaciones interinstitucionales se puedan reforzar, donde podamos tener algunas más en la zona”, dijo.

En Zinapécuaro, un municipio de 30 mil habitantes con tradición agrícola, la balacera generó temor entre familias, pero no hubo evacuaciones. La seguridad fue reforzada con la presencia de la Guardia Civil.

BCT