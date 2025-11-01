Detenidos en Zinapécuaro 2 hombres de Jalisco con armas, cartuchos y vehículos: SSP

Los ahora detenidos fueron asegurados por elementos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano al realizar patrullajes interinstitucionales sobre el tramo carretero Zinapécuaro-Queréndaro.

Durante su detención les decomisaron una pistola calibre .9 milímetros con tres cargadores y 42 municiones, así como otra arma calibre 5.7X28 milímetros con dos cargadores y 30 municiones más.