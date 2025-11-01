Detenidos en Zinapécuaro 2 hombres de Jalisco con armas, cartuchos y vehículos: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron en el municipio de Zinapécuaro a dos hombres originarios de Jalisco en portación de armas de fuego, cartuchos útiles y dos vehículos.
Los ahora detenidos fueron asegurados por elementos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano al realizar patrullajes interinstitucionales sobre el tramo carretero Zinapécuaro-Queréndaro.
Durante su detención les decomisaron una pistola calibre .9 milímetros con tres cargadores y 42 municiones, así como otra arma calibre 5.7X28 milímetros con dos cargadores y 30 municiones más.
Con ellos, también se aseguraron dos vehículos de las marcas RAM y Mercedes Benz, que junto a los implicados y lo decomisado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.
