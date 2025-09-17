Detenidos en Jiquilpan no son policías y estaban en una patrulla clonada: FGE

Cuestionado por MIMORELIA.COM, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, tuvo un acercamiento con el alcalde de Jiquilpan, Gerardo Olloqui Estrada, para informarle sobre la investigación realizada y que conllevó a la detención de Luis Ángel "N" y tres supuestos policías.

Aseguró que no defendió a ninguno de los involucrados en el tema, toda vez que uno de ellos es el secretario del Ayuntamiento Municipal de Jiquilpan.

Sin embargo, ante el cuestionamiento sobre la supuesta defensa de los supuestos policías y si no se trataba de una patrulla clonada, Torres Piña puntualizó: “No, no están acreditados y la patrulla tampoco”.

Comentó que es la Fiscalía General de la República (FGR) quien lleva el caso de las personas en cuestión, más porque se les detectaron delitos federales como son la portación de armas y explosivos, toda vez que fueron armas largas y una granada lo que encontraron el día de la detención.

