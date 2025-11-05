Detenidos dos hombres con más de 15 mil litros de hidrocarburo en una pipa: SSP

Copándaro, Michoacán (MiMorelia.com).- En un trabajo coordinado, personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) detuvo a dos hombres presuntamente implicados en el robo de 15 mil litros de combustible. Durante la acción, se les aseguró un vehículo tipo pipa que transportaba el hidrocarburo.
Las dos personas originarias de Huetamo y del municipio de San Jerónimito perteneciente al estado de Guerrero, fueron aseguradas cuando los agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano visualizaron la unidad en la que se movilizaban sobre la carretera Cuto-Copándaro.
Al verificar el origen del tractocamión de la marca International, los uniformados inspeccionaron a los tripulantes quienes no pudieron acreditar el origen del hidrocarburo, motivo por el que se realizó la puesta a disposición ante las autoridades competentes.
Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso por inhibir el robo de hidrocarburos en Michoacán, manteniendo la presencia a través de operativos de seguridad permanentes en la red carretera estatal. Se exhorta a la ciudadanía a reportar este delito a las líneas 911 emergencias y 089 denuncia anónima.
