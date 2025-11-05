Detenidos dos hombres con más de 15 mil litros de hidrocarburo en una pipa: SSP

Copándaro, Michoacán (MiMorelia.com).- En un trabajo coordinado, personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) detuvo a dos hombres presuntamente implicados en el robo de 15 mil litros de combustible. Durante la acción, se les aseguró un vehículo tipo pipa que transportaba el hidrocarburo.

Las dos personas originarias de Huetamo y del municipio de San Jerónimito perteneciente al estado de Guerrero, fueron aseguradas cuando los agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano visualizaron la unidad en la que se movilizaban sobre la carretera Cuto-Copándaro.