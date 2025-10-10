Detenidos con armas 2 generadores de violencia en Buenavista: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Guardia Nacional (GN) junto con la Fiscalía General del Estado (FGE), detuvieron en el municipio de Buenavista a dos generadores de violencia de la región en posesión de dos armas y droga.

En la localidad de Felipe Carrillo Puerto (La Ruana), los efectivos de la Guardia Civil de la Subsecretaría de Investigación Especializada, el Ejército Mexicano, la GN y la FGE realizaron el aseguramiento en mención, producto de las labores de reforzamiento en la demarcación.

Los ahora indiciados fueron detenidos en portación de dos armas de fuego calibre .223 milímetros, cargadores, cartuchos útiles y varias dosis de sustancia granulosa, con las características propias de la metanfetamina.

Por lo anterior, los implicados y lo decomisado fueron puestos a disposición de la autoridad competente; mientras que los elementos de la SSP y de los tres órdenes de gobierno robustecen su presencia operativa en la demarcación, a fin de inhibir cualquier otro ilícito. Ante cualquier eventualidad pueden llamar a los teléfonos 911 emergencias o al 089 denuncia anónima.

BCT