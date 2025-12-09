Detenidos 2 hombres involucrados en agresión a Guardia Nacional en Tangancícuaro: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Tangancícuaro, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con autoridades federales, repelieron una agresión contra personal de la Guardia Nacional (GN). El operativo derivó en la detención de dos hombres y el aseguramiento de dos armas de fuego, un vehículo, cargadores y cartuchos útiles.

De acuerdo con el reporte, se informó que los dos detenidos son de nacionalidad guatemalteca, el cual fue puesto a disposición de las autoridades. Mientras que el segundo fue trasladado a un hospital para recibir atención médica bajo custodia.

El personal federal aseguró armamento y equipo táctico, entre ellos dos fusiles AK-47, cargadores, cartuchos útiles, dos chalecos con siglas de una célula delictiva, además de una camioneta Jeep SUV color gris. De igual manera, fueron abatidos dos presuntos agresores.

La SSP reitera su coordinación operativa con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República para fortalecer la seguridad en la región y mantener la vigilancia constante en beneficio de las y los michoacanos.

