Detenido presunto generador de violencia en Buenavista: SSP

Buenavista, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a un hombre identificado como uno de los principales generadores de violencia en el municipio de Buenavista.

Mediante trabajos de investigación, análisis e inteligencia, este objetivo prioritario fue asegurado por personal de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), en conjunto con el Ejército Mexicano y con el apoyo de la Guardia Nacional (GN) en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto.

Al implicado le fue asegurada un arma larga calibre .223 milímetros, 150 municiones, cuatro cargadores y un chaleco balístico, además un vehículo con reporte de robo, 171 envoltorios de mariguana y 60 dosis de una sustancia blanca al parecer cocaína. El detenido y lo asegurado serán puestos a disposición de la autoridad competente, a fin de continuar con las investigaciones y el procedimiento legal correspondiente.