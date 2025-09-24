Detenido objetivo prioritario, presunto líder de grupo delictivo: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las secretarías de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Morelia, llevaron a cabo un despliegue que derivó en la detención de un objetivo prioritario.

Resultado de acciones de inteligencia e investigación, fue asegurado un hombre en la zona limítrofe entre Guanajuato y Michoacán, identificado como presunto líder de una célula criminal y generador de violencia en Álvaro Obregón y municipios aledaños.

El ahora indiciado presuntamente controlaba las actividades delictivas vinculadas a la extorsión, el cobro de cuotas, la venta y distribución de drogas, robo en cajeros, asimismo se le relaciona al delito de homicidio y de la privación de la libertad de efectivos policiales de la SSPC, ocurrida el pasado 4 de septiembre.