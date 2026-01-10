Detenidas en Michoacán más de 400 personas en 2025 por homicidio doloso: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como resultado de las acciones operativas y de investigación desarrolladas a lo largo de 2025, en Michoacán se cumplimentaron 403 órdenes de aprehensión por el delito de homicidio doloso, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Estas detenciones forman parte de una estrategia integral orientada a la contención de los generadores de violencia, que ha permitido consolidar una tendencia a la baja en la incidencia de este delito, mediante el seguimiento puntual de carpetas de investigación y la identificación de personas con órdenes judiciales vigentes.