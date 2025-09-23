Detenidas dos personas en portación de metanfetamina, en Salvador Escalante: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Labores operativas reforzadas en la región, permitieron que agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), detuvieran a dos personas del sexo masculino, en portación de aproximadamente 68 gramos de metanfetamina y una motocicleta.

Las tareas disuasivas efectuadas en el tramo carretero Ario – Salvador Escalante a la altura del crucero que conduce a la localidad de Zirahuén, permitieron a los agentes de la Guardia Civil ubicar a dos jóvenes a bordo de un vehículo marca Vento, a quienes, tras realizarles una inspección, les localizaron la citada droga.