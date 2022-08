Detención de policías en Taretan fue respetando orden municipal: SSP

Ortega Reyes advirtió que en todas las direcciones locales donde se registre alguna irregularidad se estará actuando para prevenir la presencia de malos oficiales en las instituciones de seguridad.

"He recorrido personalmente 94 municipios donde me he presentado directamente con la autoridad. He supervisado las direcciones de Seguridad Pública y si encuentro algo fuera de la legalidad, actuaremos", advirtió.

Cabe recordar que el pasado 17 de agosto cuando la SSP detuvo a 10 oficiales por su presunta relación en el delito de Desaparición Forzada de Personas y Secuestro.

RYE