Detención de “El Botox” se dio sin disparos: José Antonio Cruz Medina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La detención de César Alejandro “N”, alias “El Botox”, se dio sin disparos, puntualizó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Antonio Cruz Medina, quien lo consideró como el “objetivo número 1 en Tierra Caliente”.

Expuso que desde el miércoles en la tarde se realizaron diversas operaciones interinstitucionales en materia de seguridad en Cenobio Moreno, con la finalidad de obtener información precisa de este delincuente.

Indicó que la primera persona que se detuvo fue su operadora, Sandra Lizbeth “N”, quien proporcionó información sobre el paradero de César Alejandro “N”.

“Obteniendo la información y concretando el lugar donde se escondía este delincuente, llegamos a tener una operación directa en un domicilio en Santa Ana Amatlán, en dónde sin llevar a cabo ni un solo disparo, en una operación sigilosa, se logró la detención, no nada más de ‘El Botox’, también de su círculo cercano”, especificó.