Detención de “El Botox” es un golpe contundente a la extorsión: Bedolla

En conferencia de prensa, el mandatario estatal, acompañado del fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, y del secretario de Seguridad, José Antonio Cruz Medina, detalló que César Alejandro “N” contaba con siete órdenes de aprehensión en Michoacán por homicidio y extorsión, y otras a nivel federal; por ello, se realizó el traslado de manera directa a la Ciudad de México.

Explicó que el ahora detenido también cuenta con órdenes de presentación ante la justicia norteamericana, por quien el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.