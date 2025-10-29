Detectan tala sin previo aviso de árboles plagados en zonas cercanas a la mariposa Monarca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La directora de la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom), Martha Beatriz Rendón López, indicó este miércoles que han detectado la tala de árboles con plaga sin previo aviso en al menos tres zonas del estado; sin embargo, apuntó que si los árboles están en ese estado, debe ser notificado.

En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria dijo que la tala de los árboles se ha registrado en la zona Oriente, la Meseta y Tierra Caliente, pero más en los bosques cercanos a la mariposa Monarca, aunque descartó que haya llegado al núcleo.

“Es variable, no hay número conciso (pérdida de hectáreas) porque cuando vamos a hacer el análisis, sale que es más o que es menos”, dijo la directora al ser cuestionada por el número de árboles o áreas que se ven afectadas.

Aunque apuntó que se han registrado varias plagas, la de mayor impacto es la que genera el descortezador, una especie de insecto que perfora la corteza de los árboles para conseguir alimento y que les quita los nutrientes, por lo que los ejemplares mueren de manera rápida.