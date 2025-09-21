Detectan tala ilegal y plantaciones de aguacate en predio de Erongarícuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, cumplimentó una orden de cateo en un predio de vocación forestal, ubicado en el municipio de Erongarícuaro, por su posible relación con delitos contra el ambiente por tala ilegal y cambio de uso de suelo.

Esta diligencia derivó de una denuncia presentada por la Secretaria del Medio Ambiente en el Estado, a través de la plataforma Guardián Forestal, en la que se reportó la disminución de la cobertura forestal en dicho predio. En una inspección realizada al exterior se observaron tocones de árboles derribados, así como plantaciones de aguacate, sin que existieran permisos de aprovechamiento, saneamiento o cambio de uso de suelo.