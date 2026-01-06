Detectan primer caso aislado de gusano barrenador en Villa Madero, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), encabezada por Cuauhtémoc Ramírez Romero, informó la detección del primer caso aislado de gusano barrenador del ganado, en el municipio de Madero, siendo hasta ahora el único registrado en el estado desde el inicio del brote de esta larva en México.

La incidencia fue confirmada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), luego de que un médico veterinario zootecnista notificara la presencia de miasis en un toro que fue descornado. El animal se encuentra en tratamiento y bajo vigilancia médica en el predio de la comunidad de El Gatal, donde se localizó el ejemplar afectado. Senasica verificó que los demás animales de las diferentes especies que se encontraban en la zona estuvieran sanos y libres de infestación.