Detectan monocultivos en lagos de Pátzcuaro y Zirahuén

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los alrededores del Lago de Pátzcuaro, Lago de Zirahuén y de la Meseta Purépecha, comunidades han detectado monocultivos de aguacate y berries, de empresas extranjeras, expuso el vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pável Ulianov Guzmán.
En entrevista con medios de comunicación, el vocero mencionó que, además, han detectado —y lo que les han compartido las autoridades— que no solo llegan a instaurar estos monocultivos, sino que se apropian de los terrenos comunales.
Sostuvo que estas empresas son principalmente de Estados Unidos, que supuestamente están en operaciones fuera de lo legal y sin permisos correspondientes por parte de la Semarnat, aunque, enfatizó, tampoco hay operativos por parte de las autoridades para retirarlos.
Dijo que hay antecedentes de que algunas empresas habrían sido expulsadas de la Cañada por no cumplir con las obras que comprometieron.
Agregó que han presentado al menos denuncias, como en Ocumicho, pero sin mayor respuesta.
rmr