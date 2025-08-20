Detectan monocultivos en lagos de Pátzcuaro y Zirahuén

Sostuvo que estas empresas son principalmente de Estados Unidos, que supuestamente están en operaciones fuera de lo legal y sin permisos correspondientes por parte de la Semarnat, aunque, enfatizó, tampoco hay operativos por parte de las autoridades para retirarlos.

Dijo que hay antecedentes de que algunas empresas habrían sido expulsadas de la Cañada por no cumplir con las obras que comprometieron.

Agregó que han presentado al menos denuncias, como en Ocumicho, pero sin mayor respuesta.

rmr