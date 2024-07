Detectan irregularidades en basurero municipal de Puruándiro

Puruándiro, Michoacán (MiMorelia.com).- Personal de inspección y vigilancia de la Procuraduría de Protección al ambiente (Proam) llevó a cabo una visita de inspección en el basurero municipal de Puruándiro para revisar el cumplimiento con la NOM-083-SEMARNAT-2003, y durante la cual se detectaron distintas irregularidades.

Se identificó que el sitio no cuenta con un cerco perimetral, celdas definidas para la disposición de los residuos, no se realiza gestión integral de los mismos, no cuenta con un sistema para el flujo de lixiviados, entre otras irregularidades que se asentaron en un acta circunstanciada que será valorada y dictaminada técnica y jurídicamente.