Detectan fraudes por SMS en Michoacán; alertan sobre robo de datos personales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía Cibernética de Michoacán alertó a la ciudadanía sobre un nuevo tipo de fraude que circula vía mensaje de texto (SMS), con enlaces que aparentan ser de servicios de paquetería o bancos, pero que en realidad buscan robar información personal.

La información fue compartida por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a través de redes sociales, en donde advierten sobre mensajes como: “Tu paquete está en espera por falta de número. Actualízalo aquí”, que incluyen un link malicioso.

🛑 ¿Cómo evitar caer en el fraude?

La SSP emitió las siguientes recomendaciones para protegerse:

❌ No abras enlaces que recibas por SMS, correo o redes sociales si no los esperabas.

⚠️ Desconfía de mensajes con amenazas o que te exijan acciones urgentes.

🔒 Nunca compartas datos personales en formularios no verificados.

📢 Informa a tus contactos para evitar que otras personas también caigan.

🚫 Reporta y bloquea los números sospechosos en tu teléfono.

¿Qué hacer si ya diste clic?

No ingreses datos si abriste el link. Activa un antivirus móvil y escanea tu equipo. Cambia contraseñas si ingresaste alguna. Reporta el número al 089 (Denuncia Anónima) o al 911 en caso de emergencia.

Este tipo de fraudes se conocen como smishing, una combinación de “SMS” y “phishing”, y suplantan la identidad de empresas reconocidas para ganarse la confianza del usuario.