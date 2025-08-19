Detectan basurero a la orilla del Lago de Cuitzeo; interviene Profepa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un sitio de disposición irregular de residuos sólidos urbanos, ubicado junto al Lago de Cuitzeo, en el municipio de Copándaro.

Durante una visita de inspección, personal de la Profepa detectó la acumulación de desechos a cielo abierto en una superficie de aproximadamente 6 mil metros cuadrados.

El lugar no contaba con permisos de impacto ambiental ni con infraestructura adecuada para el manejo final de los residuos, lo que representa un riesgo para el ecosistema del lago y para las comunidades aledañas.