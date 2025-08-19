Detectan basurero a la orilla del Lago de Cuitzeo; interviene Profepa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un sitio de disposición irregular de residuos sólidos urbanos, ubicado junto al Lago de Cuitzeo, en el municipio de Copándaro.
Durante una visita de inspección, personal de la Profepa detectó la acumulación de desechos a cielo abierto en una superficie de aproximadamente 6 mil metros cuadrados.
El lugar no contaba con permisos de impacto ambiental ni con infraestructura adecuada para el manejo final de los residuos, lo que representa un riesgo para el ecosistema del lago y para las comunidades aledañas.
Como medida de seguridad, la dependencia impuso la clausura total temporal del sitio y dio inicio al procedimiento administrativo correspondiente, con el objetivo de deslindar responsabilidades y determinar acciones de remediación.
La Profepa reiteró su compromiso de vigilar el cumplimiento de la normativa ambiental, así como de sancionar prácticas que pongan en peligro los ecosistemas del país. También hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar el manejo inadecuado de residuos.
rmr