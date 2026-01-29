Detectan baja en migración y retorno voluntario de dos familias migrantes morelianas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los últimos meses se ha registrado una disminución en la migración de mexicanos hacia Estados Unidos. Además, se han identificado algunas familias migrantes que optaron por regresar de manera voluntaria para evitar ser deportadas, informó Josué Daniel Aguilar Guillén, titular de la Dirección del Migrante Municipal.

En entrevista para MIMORELIA.COM, el funcionario señaló que tanto la Dirección del Migrante Municipal como albergues y otras instancias han notado esta disminución en el índice de migración, tanto de personas originarias de distintas zonas de Morelia como de otras regiones.

“De hecho, en noviembre tuvimos dos casos. Fueron dos familias que ellos mismos decidieron retornar por voluntad propia. Nos comentaron que ellos mismos preferían irse con lo poco que pudieran a que los despojen de todo…”, resaltó.

En este contexto, señaló que la baja en los índices de migración se atribuye particularmente a las redadas y a la incertidumbre que enfrentan las personas migrantes en el país vecino, sobre todo durante los últimos fines de semana, ya que se han compartido más casos de redadas a través de redes sociales.

Aunado a esto, el director señaló que actualmente algunos de los migrantes morelianos que se encuentran en distintas zonas de Estados Unidos han logrado contactar a la Dirección para recibir orientación en la regularización de documentos mexicanos, como actas de nacimiento para niñas y niños con doble nacionalidad, así como la actualización de la credencial del INE.

“Para esto los direccionamos con los consulados, y desde que se creó la dirección hemos tenido 50 canalizaciones de esta índole. Pero también tenemos el caso de quienes sí cuentan con papeles y que retornaron ahora en diciembre. Aprovecharon para hacer estos trámites…”, destacó.

En este tenor, subrayó que el mayor volumen de trabajo se concentró durante el mes de diciembre y parte de enero, periodo en el que se atendieron diversos trámites para que las personas migrantes puedan contar con su documentación en regla en caso de ser necesaria, lo cual, señaló, cobra relevancia ante el contexto migratorio que actualmente se vive en Estados Unidos.

