Detectada, "gavilla" ligada a delitos en Charo, Mil Cumbres y San Miguel del Monte: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció el reforzamiento de la seguridad en la Tenencia de San Miguel del Monte (en Morelia) y comunidades aledañas, tras las denuncias sobre amenazas y presencia de grupos delictivos en la zona.

Durante su conferencia de prensa de los lunes, el mandatario estatal confirmó que ya existe una base de operaciones interinstitucional en la localidad, misma que será fortalecida por la Secretaría de Seguridad Pública.

“Ya le dimos indicaciones al secretario de Seguridad Pública y estamos trabajando. Hay ahí una gavilla de delincuentes que también son los que operan en el robo de vehículos acá en la zona de Charo y Mil Cumbres, y que es un tema relevante para nosotros como gobierno del estado”, señaló Ramírez Bedolla.

El gobernador detalló que la problemática se concentra en la franja serrana al sur de Morelia, que abarca comunidades como Jesús del Monte, San Miguel del Monte y Tumbisca, en límites con Villa Madero.

Las declaraciones surgen después de que el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, asegurara en conferencia de prensa que en esta región opera una célula criminal de 15 personas bien identificadas, señaladas de sembrar el terror entre los pobladores.

Valencia afirmó que el ahora fallecido maestro mezcalero Sergio Rangel Vieyra, asesinado en Tzitzio, le habría compartido un día antes de su muerte información sobre dicho grupo, el cual presuntamente se dedica a extorsionar a madereros, resineros y empresarios de la zona, además de permitir la salida de camiones cargados de madera talada de manera ilegal, lo que ha derivado en deforestación en comunidades como Sierra Azul, Piedras de Lumbre, Ichaqueo y Atécuaro.

De acuerdo con el priista, las actividades delictivas también han provocado el desplazamiento de “cientos” de habitantes de la región, lo que coloca a esta zona serrana de la capital michoacana como una de las más afectadas por la violencia y los delitos ambientales.

