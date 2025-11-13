Detecta Huetamo cinco grupos delincuenciales en la zona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Huetamo ha identificado cinco grupos delincuenciales de los 12 que operan en Michoacán, resaltó el presidente municipal y coordinador de los alcaldes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Pablo Varona Estrada.

En entrevista, dijo que el hecho de colindar con el Estado de México y Guerrero ha complicado el tema de seguridad en la zona, aunque aclaró que no necesariamente en el municipio.

Si bien reconoció la presencia de elementos de las fuerzas federales en la región, enfatizó que es necesaria una mayor atención por parte de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Defensa Nacional para ubicar y contener a quienes generan inestabilidad en la entidad.

“Son temas complejos y creo que los conoce todo el mundo. Nosotros colindamos con Guerrero y nos divide el Río Balsas; es una zona compleja, además del Estado de México”, señaló.

Comentó que una de las peticiones que se hizo a las autoridades federales fue brindar mayor atención a todos los alcaldes, así como fortalecer la presencia del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en la región.

