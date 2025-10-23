Detecta Conagua más de 50 ollas de agua irregulares en Michoacán

Estos cuerpos de agua que no cuentan con una concesión, o en los que detectaron otra irregularidad, fueron hallados en los siguientes municipios: Acuitzio del Canje, Villa Madero, Tacámbaro, Morelia, Uruapan, Peribán, Los Reyes, en la Meseta Purépecha, Zirahuén, y algunas comunidades cercanas a la cuenca del lago de Pátzcuaro.

"Estamos trabajando y clausurando algunas, está trabajando la federación y nosotros verificando si tienen concesiones de agua y, si no, con las autoridades pertinentes clausurarlas", apuntó el funcionario.

Cabe mencionar que el encargado de la Comisión Nacional del Agua en Michoacán admitió que aún falta mucho por hacer, ya que calcula que existen entre 30 mil y 50 mil ollas de agua en el estado, pero acotó que todavía no hay un censo como tal y, al haber cuerpos de agua clandestinos, es complicado saber con exactitud dicha información.