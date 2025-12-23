Detecta Bienestar hogares no habitados con el programa Salud Casa por Casa; migración y seguridad, el foco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 539 mil hogares se han visitado con el programa Salud Casa por Casa que impulsa la Secretaría de Bienestar en Michoacán; la titular federal, Ariadna Montiel Reyes, destacó que el estado es el único beneficiado con esta acción e inclusive, reconoció que muchas de las viviendas están abandonadas o no habitadas por temas de migración y seguridad.

En entrevista, a pregunta expresa de MIMORELIA.COM, comentó que se ha podido recorrer el estado sin problema alguno, pero que sí se han detectado algunas cuestiones que deben atenderse por parte de las autoridades del Gobierno de México y del Gobierno de Michoacán.

Fue en junio del presente año cuando arrancó el programa de Salud Casa por Casa, donde el Gobierno de México lleva servicios médicos, gratuitos y periódicos hasta los hogares de personas adultas mayores y con discapacidad, donde además se les aplica un cuestionario para conocer su opinión sobre las acciones gubernamentales y la estrategia de seguridad.

En ese tenor, Montiel Reyes reconoció que uno de los temas que se han detectado en este recorrido son varias casas abandonadas o no habitadas por diversos motivos, principalmente el tema de migración y seguridad.

Por lo que refirió que hasta el momento van más de 539 mil hogares que se han visitado y se prevé llegar al millón 200 el próximo año; hoy los trabajos se encuentran suspendidos por el periodo vacacional invernal, por lo que en enero se retomarán para conocer las prioridades de los adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad, además de proporcionar los servicios de salud correspondientes.

"Este programa solo es para Michoacán; nos faltan, son un total de un millón 200 mil las viviendas a visitar. Hoy hemos encontrado una parte abandonada, no habitada por migración y seguridad, vamos a seguir avanzando", dijo.