Destruyen dos campamentos ilícitos hallados en Parácuaro, Michoacán

Parácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- En acción coordinada entre agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) se localizaron y destruyeron dos campamentos con parapetos empleados aparentemente para realizar conductas ilícitas.

En una zona serrana de la localidad de El Caulote, municipio de Parácuaro, los elementos de la Guardia Civil, Ejército Mexicano y Guardia Nacional ubicaron dos campamentos clandestinos, en los cuales fueron encontrados 290 cartuchos calibre 7.62X51 milímetros, así como un cargador.