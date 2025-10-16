Destruirá IEM boletas judiciales con método sustentable

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó en sesión extraordinaria los Lineamientos para la destrucción de la documentación electoral utilizada y sobrante del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Michoacán 2024–2025, con el propósito de garantizar un manejo responsable, transparente y sustentable de los materiales utilizados durante la jornada electoral.

Durante su intervención, la consejera electoral C.P. Claudia Marcela Carreño Mendoza, presidenta de la Comisión de Organización Electoral, destacó que estos lineamientos reflejan el compromiso del Instituto por dar un cierre ordenado y responsable al proceso electoral, aplicando procedimientos que respeten el medio ambiente y contribuyan a la transparencia y rendición de cuentas.

La destrucción del material electoral se llevará a cabo en tres etapas, del 4 de noviembre de 2025 al 29 de enero de 2026, bajo medidas estrictas de seguridad y supervisión institucional, priorizando prácticas que reduzcan el impacto ambiental.

Con estas acciones, el IEM reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana, promoviendo una cultura de responsabilidad ambiental también en los procesos electorales.

rmr