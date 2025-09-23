Destrozan cajero de Banco Azteca para intentar robar efectivo, en Huandacareo, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la madrugada de este martes, un intento de robo fue frustrado en una sucursal de Banco Azteca ubicada en la calle Francisco I. Madero, en Huandacareo.

El edil del municipio, Alexis Velázquez, informó a través de redes sociales que el suceso fue reportado por el C5 a las 02:40 horas, cuando se detectó actividad inusual en el lugar. Elementos de la Guardia Civil y de Seguridad Ciudadana Municipal acudieron de inmediato.

“Gracias a la oportuna respuesta de las autoridades, se logró evitar el robo. Únicamente se registraron daños materiales, sin personas lesionadas ni sustracción de dinero”, señaló el presidente municipal.