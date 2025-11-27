Destinarán más de 5 mmdp a Michoacán en Becas para el Bienestar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán recibirá más de 5 mil millones de pesos en Becas para el Bienestar; la entidad es una de las pocas a nivel nacional con cuatro becas destinadas a apoyar a las adolescencias e infancias.

De acuerdo con el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, son positivos los resultados que se han obtenido tras la implementación de estos apoyos.

En ese sentido, refirió que la beca dirigida a la educación media superior ha permitido disminuir la deserción escolar. Indicó que en el ciclo escolar 2017-2018 se registraba un 11 por ciento, y actualmente es de 8.5 por ciento.

Para el siguiente año se podrá conocer el impacto a nivel secundaria, toda vez que ya es universal y “se tiene que hacer las comparaciones conforme a la universalización”.

Actualmente, dijo, Michoacán recibe 4.4 mil millones de pesos para beneficiar a 492 mil 892 estudiantes de secundaria, bachillerato y universidad pública con las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, respectivamente.

A estas cifras, en 2026 se sumará la beca Gertrudis Bocanegra, con una proyección de 769 millones de pesos destinados a 98 mil 569 jóvenes de universidades públicas.

Las asambleas informativas ya iniciaron y será a partir del 15 de diciembre cuando se podrán registrar en la plataforma para ser beneficiarios.

RYE-