Destinarán 39 mdp para restauración del Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 39 millones de pesos se invertirán en la restauración del Antiguo Colegio Jesuita, informó la titular de la Secretaría de Cultura, Tamara Sosa Alanís.

En entrevista, indicó que este proyecto se planteó a la UNESCO como parte del expediente que se integró para que Pátzcuaro se convierta en Patrimonio de la Humanidad bajo la categoría de “Sitio de Memoria Humanística y Confluencia Cultural”, siendo la primera candidatura mexicana para esta categoría específica que reconoce la interacción de culturas y valores humanísticos como la tolerancia y hospitalidad.

La funcionaria refirió que la intervención será principalmente en el tejado, dado que hay filtraciones de agua, además del mantenimiento y conservación del edificio. El periodo de duración, dijo, será de 2 años para la restauración.