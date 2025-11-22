Destinará Sectur Federal 300 mdp en infraestructura turística

Angangueo, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Turismo (Sectur) Federal invertirá 300 millones de pesos en infraestructura turística.

La secretaria, Josefina Rodríguez Zamora, refirió que en diciembre arrancarán las consultas y fotos en las 7 regiones de la entidad, para conocer las necesidades de los promotores turísticos, a fin de trazar los proyectos ejecutivos y poderlos implementar en el transcurso del 2026.

Indicó que el Pla Michoacán por la Paz y la Justicia permitirá no solo atender temas de seguridad, economía y bienestar, sino también en el rubro turístico donde se pueda promocionar al estado en México y a nivel internacional.

“El Plan por Michoacán es aterrizable con días, montos y estaremos en las consultas para hacer proyectos que tome nuestra gente y tener experiencia turística”, puntualizó.