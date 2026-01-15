Destinará SCOP 465 mdp en infraestructura educativa este 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una inversión de 465 millones de pesos para ejercerse en 2026, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) alista diversas obras de infraestructura educativa, con el objetivo de generar condiciones óptimas y dignas en las aulas, además de mejorar las áreas recreativas en colonias y en diversos planteles educativos.
El titular de la dependencia, Rogelio Zarazúa Sánchez, enfatizó que Michoacán cuenta con el apoyo del Gobierno de México para impulsar acciones que permitan no solo atender la infraestructura carretera, como el tema de las autopistas, sino también el ámbito educativo, lo que ha permitido realizar obra a favor de la población.
En materia educativa, Zarazúa Sánchez resaltó que se tienen destinados 465 millones de pesos para el ejercicio presupuestal 2026 en los distintos niveles: básico, media superior y superior. A través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se destinarán poco más de 200 millones de pesos, y otro tanto mediante un fideicomiso que opera el Gobierno de México para diversas obras.
Entre las acciones destacadas, mencionó la segunda etapa de Villas del Pedregal en el complejo educativo del fraccionamiento, cuyo proyecto contempla la creación de laboratorios para convertirlo en secundaria técnica, además de canchas deportivas de fútbol 7 que serán utilizadas no solo por alumnas y alumnos, sino también por la comunidad.
Otras obras incluyen la remodelación de una primaria en Zitácuaro; la secundaria técnica 53 en Acuitzio; la secundaria técnica 100, con una rehabilitación mayor al concluir los trabajos del teleférico en Morelia, así como la secundaria federal 14; en Aquila, la atención a la escuela primaria 28 de marzo; y en Lázaro Cárdenas, la secundaria técnica 12, entre otras.
Finalmente, Rogelio Zarazúa comentó que, durante el transcurso del año, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) va informando sobre las necesidades que existen en los planteles y lo que debe atenderse a la brevedad.
RPO