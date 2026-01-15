Destinará SCOP 465 mdp en infraestructura educativa este 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una inversión de 465 millones de pesos para ejercerse en 2026, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) alista diversas obras de infraestructura educativa, con el objetivo de generar condiciones óptimas y dignas en las aulas, además de mejorar las áreas recreativas en colonias y en diversos planteles educativos.

El titular de la dependencia, Rogelio Zarazúa Sánchez, enfatizó que Michoacán cuenta con el apoyo del Gobierno de México para impulsar acciones que permitan no solo atender la infraestructura carretera, como el tema de las autopistas, sino también el ámbito educativo, lo que ha permitido realizar obra a favor de la población.