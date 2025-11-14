Destinará ICTI 6 mdp de multas electorales para fortalecer acciones y programas en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En 2026, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI) solicitará a las autoridades electorales las multas que están pendientes de ejercerse para la divulgación de la ciencia, informó la directora, Alejandra Ochoa Zarzoza.

En entrevista, indicó que están pendientes de ejercerse 6 millones de pesos, pero que la cifra podría incrementar, toda vez que quedan pendientes lo correspondiente a las multas electorales del proceso del Poder Judicial.

"Lleva un proceso, porque viene de todo tiempo, tanto del Tribunal Electoral, como desde el IEM, tanto de candidatos, así como de partidos políticos. Hay multas que ni siquiera fueron del 2024, sino que son de procesos anteriores y como lleva un tiempo resolverse en el Tribunal, no cae exactamente en el año electoral", dijo.

Para el 2026, comentó, se espera impulsar Noches de Estrellas para que no solo se concentre en Morelia, sino también se vaya a Lázaro Cárdenas y a diversos municipios al interior de Michoacán, además de impulsar las feria de ciencias, Congresos Estatales, el Día de la Mujer y la Ciencia, el Innovation Fest, y diversas actividades de divulgación, además de ver la posibilidad de apoyar proyectos de investigación y mantenimiento de equipo que es la demanda por parte de los mil 050 investigadores e investigadoras que hay en Michoacán.

BCT