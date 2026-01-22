Destinará Gobierno 40 mdp para empleos temporales; inician los trabajos de rehabilitación del lago de Pátzcuaro

durante la instalación del Comité Interinstitucional para la Defensa del Lago de Pátzcuaro, cada una de las instancias gubernamentales presentó los proyectos que se pretenden realizar este 2026.

El mandatario estatal enfatizó varios proyectos a los que se dará prioridad, como la espera de la autorización de los trabajos de tecnificación del manantial del Distrito de Riego de Chapultepec, además de su rehabilitación en el tramo de Chapultepec a Ihuatzio.

Asimismo, comentó que, por parte de la Cofom, se hará la dispersión de semillas con dron para las acciones de reforestación, además de fortalecer las brigadas contra incendios.

Y, puntualizó, se buscará aprovechar la indicación geográfica del pez blanco y hacer la transferencia de tecnología a las comunidades, entre más acciones.

Sobre el empleo temporal, Ramírez Bedolla señaló que las dependencias del Medio Ambiente, Compesca y Cofom serán las encargadas de las tareas que se realizarán.

Las comunidades que están alrededor de la ribera del lago de Pátzcuaro pidieron a las autoridades descartar cuatro manantiales en Urandén, fortalecer los trabajos en los muelles generales y continuar con las labores para eliminar la chuspata en la zona norte de Janitzio, que incluye a Jarácuaro.

