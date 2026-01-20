Destina UMSNH más de 145 mdp para la atención de las Casas del Estudiante

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Sabes cuánto destina la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) para la atención de las Casas del Estudiante?

Desde el mantenimiento y lo que se les otorga para dignificar los espacios que fueron abandonados por varias administración tienen una fuerte suma de dinero.

El secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, refirió que la Casa de Hidalgo tiene 35 Casas del Estudiante, donde el 52.87 por ciento son hombres y el 47.13 son mujeres.

Indicó que al año se destinan 145 millones para que estos espacios sean funcionales para las y los jóvenes que cursan sus estudios de preparatoria o universitarios tengan un espacio donde dormir, alimentarse y la recreación.

Además de 8 millones de pesos extras para la dotación de artículos que dignifiquen los espacios.

Este año, dijo, se darán colchones, pintura, impermeabilizante, lockers, sillas y mesas, con la finalidad de poco a poco recuperar los espacios.

Otro tema que resaltó es la adquisición de 70 camas de seguridad que serán instaladas en Ciudad Universitaria y, varias de ellas, cuentan con reconocimiento facial.

E, inclusive, comentó, se busca la adquisición de drones para que haya mayor seguridad en el campus y así, inhibir cualquier incidencia.

BCT