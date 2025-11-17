Destina IMSS Michoacán 104 mdp en viáticos a pacientes derechohabientes y familiares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán destina 104 millones de pesos anuales en viáticos para pacientes derechohabientes y sus familiares, con el objetivo de facilitar su atención en servicios médicos.

El delegado del IMSS en Michoacán, Miguel Ángel Van-Dick Puga, explicó que, gracias al intercambio de servicios de salud con otras instituciones y al fortalecimiento previsto en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se espera que este gasto disminuya y pueda destinarse a otras acciones prioritarias.

Uno de los beneficios que otorga el Seguro Social a sus derechohabientes es la cobertura de gastos de traslado. Por ejemplo, si un paciente radica en Lázaro Cárdenas y requiere atención médica especializada en Morelia, Uruapan, otro municipio o entidad federativa, el IMSS cubre el pasaje de autobús de ida y vuelta, tanto del paciente como de un acompañante.