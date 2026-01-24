Destina Conagua 9.5 mdp en rehabilitación de 5 presas en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Nacional del Agua (Conagua), delegación Michoacán, destinó 9 millones 591 mil pesos para la rehabilitación integral de cinco presas en el estado, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Los trabajos se concentraron en la presa de almacenamiento Agostitlán y la presa de almacenamiento Pucuato, así como en las presas derivadoras Hidalgo y Alto Turundeo, todas ubicadas en el municipio de Hidalgo; asimismo, se intervino la presa Tercer Mundo, en el municipio de Senguio.

Con la rehabilitación de esta infraestructura hídrica se garantiza el suministro de agua para el riego de 10 mil 311 hectáreas de campos agrícolas michoacanos, beneficiando de manera directa a 4 mil 100 habitantes y productores de ambos municipios, lo que contribuye a la productividad del sector agrícola, a la vez que se promueve la seguridad alimentaria y se fortalece la economía local.

El director general de la Conagua en Michoacán, Luis Roberto Arias Reyes, reiteró el compromiso del Gobierno de México con el fortalecimiento de la infraestructura hídrica de Michoacán, con prioridad en obras que tienen un beneficio social y económica en las comunidades de Michoacán.

