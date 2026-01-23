Destaca Raúl Zepeda coordinación con el Poder Judicial para fortalecer acciones contra la delincuencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, afirmó que la coordinación efectiva con el nuevo Poder Judicial de Michoacán ha sido determinante para fortalecer las acciones de seguridad y procuración de justicia en la entidad, particularmente en la agilización de órdenes de aprehensión y diligencias jurídicas que permiten ubicar y detener a objetivos criminales.

El funcionario estatal, en entrevista, señaló que esta relación institucional ha facilitado un trabajo más ágil y articulado entre las distintas dependencias, garantizando que las actuaciones se realicen con apego a la ley y bajo los principios del debido proceso, lo que se traduce en resultados concretos en favor de la ciudadanía.