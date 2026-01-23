Destaca Raúl Zepeda coordinación con el Poder Judicial para fortalecer acciones contra la delincuencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, afirmó que la coordinación efectiva con el nuevo Poder Judicial de Michoacán ha sido determinante para fortalecer las acciones de seguridad y procuración de justicia en la entidad, particularmente en la agilización de órdenes de aprehensión y diligencias jurídicas que permiten ubicar y detener a objetivos criminales.
El funcionario estatal, en entrevista, señaló que esta relación institucional ha facilitado un trabajo más ágil y articulado entre las distintas dependencias, garantizando que las actuaciones se realicen con apego a la ley y bajo los principios del debido proceso, lo que se traduce en resultados concretos en favor de la ciudadanía.
En este contexto, Zepeda Villaseñor destacó que las detenciones efectuadas en las últimas semanas como parte del Plan Michoacán han contado con el respaldo del Poder Judicial, evidenciando una colaboración permanente y responsable entre los poderes del Estado para avanzar en la ruta de la construcción de la paz.
Finalmente, reiteró que el Gobierno de Michoacán mantendrá y fortalecerá los canales de diálogo y cooperación con el Poder Judicial y las instituciones de seguridad, con el objetivo de consolidar un sistema de justicia eficiente, coordinado y comprometido con el bienestar de las y los michoacanos.
mrh