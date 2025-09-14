Destaca presidenta de México que programas sociales benefician a Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante su rendición de cuentas “La Transformación avanza”, en Morelia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que en Michoacán con los diferentes programas sociales federales se han beneficiado a un millón 294 mil 953 persona, con una inversión de 35 mil 523 millones de pesos, distribuidos de manera directa.

En su discurso, la mandataria federal detalló que tan solo de la pensión para personas con discapacidad son 39 mil 748 beneficiados en Michoacán, en las becas para los adolescentes y jóvenes por el hecho de estudiar en escuela pública se han entregado a 127 mil 899 alumnos, mientras que 27 mil 731 jóvenes construyen el futuro en Michoacán, con apoyo de un salario mínimo para su primer empleo.

La titular del Poder Ejecutivo estatal comentó que 13 mil 846 reciben becas para estudiar en la universidad, 129 mil 728 estudiantes la reciben en el nivel básico, además de que 3 mil 799 escuelas reciben el apoyo del programa la Escuela es Nuestra, de igual manera se benefició a 306 preparatorias este año.

Asimismo, compartió que 79 mil 865 pequeños productores, ejidatarios y comuneros que tienen menos de dos hectáreas, son parte de Producción para el Bienestar, 75 mil 891 reciben fertilizantes gratuito producidos por Pemex, 10 mil 525 son sembradores de vida, 267 mil 103 reciben leche para el Bienestar, que incorpora nuevas acciones.

Mientras la pensión mujeres bienestar cuenta con 119 mil 510 mujeres entre 60 y 64 años en Michoacán, explicó que esta pensión es solo a las mujeres porque han hecho un trabajo de cuidado por muchos años.

BCT