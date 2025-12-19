Destaca magistrado presidente efectividad del nuevo Poder Judicial de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Michoacán (PJEM), Hugo Gama Coria, presumió la efectividad de la nueva estructura judicial: en tres meses, las ocho salas colegiadas civiles emitieron mil 093 sentencias, un aumento del 125% respecto al anterior esquema.

"En este momento las salas civiles están resolviendo más recursos que como se ven haciendo hasta antes de la entrada del nuevo Poder Judicial; ya hay tres magistrados que están atendiendo y revisando las sentencias al mismo tiempo, están sesionando todas las semanas y eso lo que permite es que con las capacidades de los tres y los conocimientos de los tres, los asuntos se puedan resolver con mayor conciencia, con mayor estudio, pero también con mayor celeridad”, explicó Gama Coria.

En materia penal, las salas unitarias resolvieron 424 sentencias, un incremento del 33%. De enero a septiembre de 2025, la estructura anterior resolvió mil 166 asuntos civiles y mil 278 penales en ocho meses.

Explicó que las salas civiles se aperturaron gradualmente por falta de equipo:

“En materia civil primero señalar que las salas se fueron abriendo no al mismo tiempo, sino se fueron abriendo de manera gradual, como íbamos nosotros resolviendo la necesidad del equipo y el mobiliario que se tenía; recibimos los inmuebles vacíos, no había nada, no había ni internet y a nosotros nos tocó amueblarlos, equiparlos, ponerles internet y generarles las condiciones para que el personal pudiera realizar su labor por eso las fuimos abriendo de manera paulatina”, detalló.

Morelia y Apatzingán abrieron en septiembre, Zamora y Zitácuaro en octubre, Lázaro Cárdenas y La Piedad en noviembre. Las de Morelia, con más tiempo, resolvieron mayor volumen.

Gama Coria resaltó que la justicia es ahora más “pronta y expedita”, como manda la Constitución. El nuevo PJEM, tras la reforma judicial, demuestra mayor productividad sin ampliación presupuestal.

El magistrado cerró afirmando que la nueva estructura hace justicia más rápida y estudiada.

