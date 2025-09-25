Michoacán
Destaca gobernador función de 50 cuarteles como parte de los logros en seguridad
Alfredo Ramírez Bedolla resaltó la reducción del 60% en homicidios dolosos y la construcción de cuarteles en su cuarto informe
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En su cuarto informe de gobierno, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó la función de 50 cuarteles de seguridad como un logro clave para combatir la inseguridad en Michoacán.
En un estado con 718 homicidios dolosos en el primer semestre de 2025 y una tasa de impunidad del 90 %, Bedolla subrayó la coordinación con la Federación y el esfuerzo local para recuperar la paz.
“En seguridad también avanzamos con resultados, redujimos más del 60 % los homicidios dolosos desde que inició mi gobierno. Somos ejemplo nacional en el combate a la extorsión, por eso, a nivel federal fue retomada nuestra legislación contra la extorsión para que sea hoy ley general en su aplicación en todo el territorio nacional”
afirmó Bedolla, recordando que Michoacán fue pionero en una ley contra la extorsión en 2022
El mandatario estatal enfatizó la cobertura de 50 cuarteles: 39 de la Guardia Nacional y 11 de la Guardia Civil, distribuidos en todo el territorio, mientras que en la Meseta Purépecha, en San Felipe de los Herreros, actualmente se está construyendo un nuevo cuartel de la Guardia Civil; esfuerzo que, dijo, es un acto de justicia.
Ramírez Bedolla recordó que los esfuerzos de seguridad se deben generar en conjunto, incluyendo al sector privado, para así garantizar paz en la entidad.
“Es el reto mayúsculo de todas y de todos, no solo de los gobiernos, sino del sector social y empresarial, pero sí es nuestra responsabilidad, así lo marca la Constitución, que debemos brindar seguridad al pueblo de Michoacán”
mencionó
RPO