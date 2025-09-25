Destaca gobernador función de 50 cuarteles como parte de los logros en seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En su cuarto informe de gobierno, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó la función de 50 cuarteles de seguridad como un logro clave para combatir la inseguridad en Michoacán.

En un estado con 718 homicidios dolosos en el primer semestre de 2025 y una tasa de impunidad del 90 %, Bedolla subrayó la coordinación con la Federación y el esfuerzo local para recuperar la paz.