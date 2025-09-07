Destaca Fabiola Alanís aprobación de reformas históricas en beneficio del pueblo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Congreso del Estado, Fabiola Alanís Sámano, destacó que en su primer año legislativo se aprobó un paquete de reformas constitucionales que fortalecen la democracia y amplían derechos sociales, muchas de ellas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre las reformas más trascendentes mencionó la histórica democratización del Poder Judicial de la Federación, el reconocimiento constitucional de los programas sociales de bienestar y la garantía de igualdad sustantiva y salarial entre mujeres y hombres.