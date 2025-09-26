Destaca CSIM importancia de que San Miguel del Monte consiga su autogobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tenencia de San Miguel del Monte, en el municipio de Morelia, realizará una consulta el próximo 28 de septiembre de 2025 para decidir el método de votación que se utilizará en su asamblea de autogobierno.

Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), explicó que la consulta —que será por votación secreta— definirá si se utilizará votación a mano alzada o mediante urnas, en un proceso que podría convertir a San Miguel del Monte en la primera comunidad matlatzinca o pirinda con autogobierno en el país.

“El asunto estaba trabado en que los promoventes pedían que la consulta para la autonomía fuera a mano alzada y los que estaban en contra pedían que fuera por urnas. Nosotros propusimos, para solucionarlo, que no decidiera ni el IEM ni el tribunal, sino que decidiera la máxima autoridad de los pueblos, que es la Asamblea General. Por eso se consensó y se acordó que se va a hacer una consulta de la consulta, y la consulta de la consulta va a ser el próximo 28 de septiembre”, explicó Ulianov Guzmán.