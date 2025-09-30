Destaca cercanía social de Gaby Molina en los 113 municipios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gaby Molina es una funcionaria michoacana que ha mantenido una trayectoria cercana a la gente, recorriendo las comunidades de los 113 municipios, en algunos de ellos con giras de trabajo en diversos momentos.
Con 25 años en el servicio público ha trabajado en todo Michoacán, conoce sus problemas y ha dado resultados a favor de niñas, niño, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes.
Pasos importantes se dieron mientras fue secretaria técnica en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en 2002 y como Directora General en el Instituto Michoacano de la Juventud -creando el voluntariado juvenil en 2004-, beneficiando a miles de ciudadanos.
Gaby Molina, como Diputada Local de la septuagésima primera legislatura en el Estado de Michoacán de Ocampo impulsó leyes que hoy día son los cimientos y logros en materia de igualdad de género y protección de las mujeres en Michoacán.
Logró establecer en la Constitución la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo; la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Michoacán de Ocampo y la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en el Estado de Michoacán.
En el año 2021, asumió la titularidad de la Secretaría de Cultura de Michoacán, donde retomó la actividad artística y cultural después de la pandemia del COVID-19. Fortaleció el programa “semilleros creativos para niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad”, bajo este proyecto comunitario federal; impulsó las manifestaciones culturales de los pueblos originarios y apoyó al gremio artístico.
En la actualidad es Secretaria de Educación en Michoacán (desde 2022). Entre sus atribuciones principales está la rectoría de la educación formal en el Estado. Ha mantenido a la par una agenda centrada en ciclos escolares completos, justicia laboral, acceso a la educación como un derecho, así como el trato digno al gremio magisterial.
BCT