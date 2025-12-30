Destaca Celeste Ascencio la educación como eje fundamental del Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de un desayuno de capacitación con el equipo estatal de Becas para el Bienestar, la senadora Celeste Ascencio destacó la importancia de la educación como una herramienta fundamental para la transformación social y la construcción de paz en Michoacán.

Durante el encuentro, realizado por invitación de Juan Pablo Calvillo Tinoco, coordinador estatal de Becas para el Bienestar, Ascencio reconoció el compromiso y el trabajo cotidiano de las y los servidores públicos encargados de operar este programa, quienes —dijo— hacen posible que miles de niñas, niños y jóvenes continúen sus estudios.

“La educación abre oportunidades reales y cambia destinos. Cada beca que llega a una familia es una apuesta por el futuro y por la paz”, señaló la senadora, al subrayar que estos apoyos representan una alternativa concreta frente a la violencia y la exclusión.

Celeste Ascencio reiteró que cuando el Estado garantiza el derecho a la educación, se fortalecen las comunidades y se generan condiciones de bienestar y justicia social. En ese sentido, recordó que el acceso a oportunidades educativas forma parte de una visión integral de desarrollo para Michoacán.

Finalmente, reconoció la labor territorial del equipo de Becas para el Bienestar y enfatizó que programas como este reflejan una política pública con sentido social, bajo la premisa de que “becarios sí, sicarios no”, como una convicción clara de que la educación es el camino para construir un mejor futuro.

BCT