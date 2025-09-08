Destaca Carlos Soto los beneficios de la elevación de dirección a Secretaría de Turismo en Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Cabildo de Zamora aprobó por unanimidad, el pasado 27 de agosto de 2025, la conversión de la Dirección de Turismo en Secretaría de Turismo Municipal, con el objetivo de consolidar a la ciudad como un destino turístico clave en Michoacán. La decisión, tomada durante la sesión ordinaria número 34, busca fortalecer la atención al turismo y gestionar recursos para impulsar el crecimiento económico, detalló el alcalde Carlos Soto Delgado.
“La Secretaría de Turismo Municipal marca un hito en la historia de Zamora, consolidando su posicionamiento como una ciudad atractiva para el turismo regional, nacional e internacional. Con esta decisión, Zamora asegura más oportunidades de inversión, crecimiento económico y bienestar para los habitantes y también para municipios cercanos”, afirmó en entrevista con MiMorelia.com.
Zamora ha ganado relevancia como destino gracias a eventos como la Semana Santa, la Noche de Ánimas y las fiestas patrias, que atraen a miles de visitantes. Solo en la última temporada, la ciudad registró una derrama económica superior a los 36 millones de pesos, beneficiando a restaurantes, comerciantes y al sector agrícola local.
Soto Delgado subrayó que la nueva Secretaría de Turismo permitirá una mejor atención a los visitantes y facilitará la gestión de recursos federales y estatales, en apoyo a las políticas del Gobierno de Michoacán y de la Federación.
Por su parte, Cuauhtémoc Ventura, director de Turismo, destacó una iniciativa que integra a 18 municipios del occidente de Michoacán para trabajar de manera intermunicipal. Este modelo colaborativo permitirá acceder a más recursos y desarrollar proyectos turísticos conjuntos, optimizando fondos y promoviendo el desarrollo regional.
En los últimos cuatro años, Zamora ha recibido hasta 650 mil turistas anuales, con una derrama económica estimada en más de 700 millones de pesos.
Pese a estos avances, el alcalde reconoció que persisten retos como atender el crecimiento poblacional y diversificar las atracciones turísticas de la ciudad.
mrh