Destaca Carlos Soto los beneficios de la elevación de dirección a Secretaría de Turismo en Zamora

Zamora ha ganado relevancia como destino gracias a eventos como la Semana Santa, la Noche de Ánimas y las fiestas patrias, que atraen a miles de visitantes. Solo en la última temporada, la ciudad registró una derrama económica superior a los 36 millones de pesos, beneficiando a restaurantes, comerciantes y al sector agrícola local.

Soto Delgado subrayó que la nueva Secretaría de Turismo permitirá una mejor atención a los visitantes y facilitará la gestión de recursos federales y estatales, en apoyo a las políticas del Gobierno de Michoacán y de la Federación.

Por su parte, Cuauhtémoc Ventura, director de Turismo, destacó una iniciativa que integra a 18 municipios del occidente de Michoacán para trabajar de manera intermunicipal. Este modelo colaborativo permitirá acceder a más recursos y desarrollar proyectos turísticos conjuntos, optimizando fondos y promoviendo el desarrollo regional.

En los últimos cuatro años, Zamora ha recibido hasta 650 mil turistas anuales, con una derrama económica estimada en más de 700 millones de pesos.

Pese a estos avances, el alcalde reconoció que persisten retos como atender el crecimiento poblacional y diversificar las atracciones turísticas de la ciudad.

mrh