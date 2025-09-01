Destaca Bedolla avances para Michoacán durante primer año de Gobierno de Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al asistir al Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla agradeció el respaldo a la entidad y destacó los avances registrados para Michoacán, con los cuales se impulsa el desarrollo, el bienestar social y se combate la pobreza, al implementarse políticas públicas a favor de las y los michoacanos.

Explicó que entre los avances de mayor impacto para la entidad se encuentra el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, el impulso a la infraestructura en materia de salud, como los hospitales de Maruata y Arantepacua, así como la inversión para la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI y la implementación de programas sociales.

Ramírez Bedolla refirió que el Polo de Desarrollo Económico, ubicado en el municipio de Zinapécuaro, es una estrategia que fortalecerá a la entidad, al generarse inversión y nuevas fuentes de empleo.